В Киеве горит кинотеатр "Жовтень" (фото, видео)

Как сообщает корреспондент УНИАН, огнем охвачена крыша здания, из окон идет дым.

По информации ГУ ГСЧС в г.. Киеве, вызов поступил в 21.40.

"Пп прибытию в кинотеатр" Октябрь "пожарные обнаружили три очага возгорания. Причины неизвестны. На месте происшествия работает 22 единицы техники. Информации о пострадавших нету. Пожар еще не локализован", - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло во время показа фильма "Летние ночи" в рамках кинофестиваля "Молодость".

"Во время сеанса фильма "Летние ночи" из программы "Молодости" Sunny Bunny неизвестные подожгли зал Гегемон кинотеатра "Октябрь". Пострадавших нет. Пожар тушат", — пишет пресс-служба фестиваля "Молодость".