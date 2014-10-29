В Киеве горит кинотеатр "Жовтень" (фото, видео)

22:53, 29 октября 2014
Общество
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В столице загорелось здание кинотеатра "Жовтень"

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Как сообщает корреспондент УНИАН, огнем охвачена крыша здания, из окон идет дым.  

По информации ГУ ГСЧС в г.. Киеве, вызов поступил в 21.40. 

"Пп прибытию в кинотеатр" Октябрь "пожарные обнаружили три очага возгорания. Причины неизвестны. На месте происшествия работает 22 единицы техники. Информации о пострадавших нету. Пожар еще не локализован", - сообщили в ведомстве.

Возгорание произошло во время показа фильма "Летние ночи" в рамках кинофестиваля "Молодость".

"Во время сеанса фильма "Летние ночи" из программы "Молодости" Sunny Bunny неизвестные подожгли зал Гегемон кинотеатра "Октябрь". Пострадавших нет. Пожар тушат", — пишет пресс-служба фестиваля "Молодость".

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