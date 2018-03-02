Украинских консулов не пускают в российский суд на заседание по делу Павла Гриба - МИД

Павел Климкин подчеркнул, что такие действия являются нарушением всех международных норм и произволом российской псевдосудебной системы.

Украинских консулов не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба, которое проходит в Краснодаре.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в Twitter.

«Наших консулов не пускают на заседание суда по делу Павла Гриба в Краснодаре. Тотальное беззаконие и произвол российской псевдосудебной системы. Это переходит все границы - нарушение всех международных норм», - подчеркнул он.

Читайте такжеМИД выразил протест из-за отказа России допустить врачей к ГрибуКак сообщал УНИАН, 28 августа 2017 года член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил об исчезновении своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павел содержится в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались разрешить украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО. По данным МИД, надлежащего лечения юноша не получает.

15 декабря суд в Краснодаре продлил срок содержания Гриба под стражей до 4 марта 2018 года.