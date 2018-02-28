«Стальные яйца украинской политики»: секс-работники проведут в Киеве марш за свои права

14:13, 28 февраля 2018
Общество
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Украинские секс-работники проведут шествие по Киеву / Facebook, Всеукраинская Лига «Легалайф

Читайте такжеСекс-скандал у Росії: зіркова повія Рибка викриває секрети посадовців РФ (відео)Организаторами акции, получившей название «Стальные яйца» украинской политики!», выступают БО "Всеукраинская Лига "Легалайф" и МБФ "Альянс общественного здоровья". Активисты пройдут по маршруту Кабинет Министров Украины – Верховная Рада Украины – Администрация Президента Украины.

Отмечается, что на сегодня в Украине насчитывается более 80 тысяч сотрудников индустрии оказания сексуальных услуг.

Напомним, первый подобный марш состоялся в Киеве в марте прошлого года. Тогда частники акции пытались попасть в здание Верховной Рады и Кабинета министров по "удостоверению секс-работника", чтобы передать их законопроект об отмене административной ответственности за занятие проституцией. Однако их в эти здания не пропустили.

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Теги: #марш#Киев