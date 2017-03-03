"Работа, а не преступление": в Киеве завершился "марш секс-работников" (фоторепортаж, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе шествия участники акции пытались попасть в здание Верховной Рады и Кабинета министров по "удостоверению секс-работника", чтобы передать их законопроект об отмене административной ответственности за занятие проституцией.

Однако их в эти здания не пропустили.

Последней точкой "марша" была Администрация президента, откуда к участникам акции вышел представитель АП и ему передали законопроект.

Участники мероприятия отметили, что такой "марш" происходит впервые. Мероприятие прошло спокойно, его сопровождало незначительное количество представителей полиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня возле здания Верховной Рады прошла акция к Международному дню защиты прав секс-работников. В ней приняли участие около 20 человек, в частности, секс-работники, общественные активисты и правозащитники.

Участники акции выдвинули требование отменить административную ответственность за занятие проституцией (статья 181-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях).

После этого они начали "марш секс-работников" в центре Киева.

Также отметим, что рядом с акцией под парламентом в поддержку работников секс-индустрии также протестовали сторонники "традиционных семейных ценностей", которые выступили против легализации проституции и вообще секс-индустрии как явления.