Днепропетровск стал на колени перед "киборгами"

Одиннадцать зенитчиков 93-й отдельной механизированной бригады приехали по ротации на десятидневный отдых, передает ТСН.

Вся центральная площадь города была заполнена людьми. Пришли целыми семьями, с цветами, конфетами и мягкими игрушками. Кое-кто принес собственноручно изготовленные обереги. Люди приветствовали солдат криками "Герои!", "Спасибо!", "Слава Украине!". Потом горожане стали на колени перед бойцами.

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Ребята с фронта буквально утонули в объятиях и поздравлениях. Они вместе с днепропетровцами спели гимн, а потом поехали к своим семьям, которые не видели почти пять месяцев.

"Я так благодарна им! Знаете, если бы не они, то нашествие... Между нами только они. За это им огромная благодарность!", - объяснила свое присутствие одна из жительниц Днепропетровска.

Неожиданный праздник на центральной площади умилил днепропетровских "киборгов".

"Не ожидал. Очень приятно. Аж плакать хочется", - говорили воины.