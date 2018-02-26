Руководство университета Богомольца заставляет студентов и преподавателей начать забастовку - Минздрав

Отмечается, что распространяется ложная информация относительно блокирования Министерством охраны здоровья выплаты стипендий и зарплат в НМУ.

Минздрав Украины призывает не допустить срыва учебного процесса в Национальном медуниверситете имени А.Богомольца.

Об этом говорится в заявлении ведомства на Facebook. "К представителям Министерства здравоохранения Украины обращаются обеспокоенные преподаватели и студенты НМУ с сообщениями, что руководство университета заставляет студентов и научно-педагогических работников начать завтра, 26 февраля, так называемую «бессрочную университетскую забастовку». Согласно информации, все учебные корпуса завтра будут закрыты, кроме физико-химического корпуса, где будет размещаться так называемый “страйккомитет”, - говорится в сообщении.

Также отмечается, что распространяется заведомо ложная информация относительно блокирования Министерством охраны здоровья выплаты стипендий и зарплат в НМУ.

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"Обращаемся к студентам и преподавательскому составу университета не поддаваться на провокации и манипуляции руководства НМУ и не срывать учебный процесс. Согласно с принципами и практикой университетской автономии, университет самостоятельно проводит соответствующие выплаты с казначейских счетов. Процедуру перевода средств осуществляет бухгалтерия университета. Руководство университета в лице проректоров, имеет все необходимые полномочия для проведения выплат", - добавили в ведомстве.

Минздрав Украины отмечает, что с уважением относится к принципу университетской автономии и права на мирные собрания. "Подчеркиваем необходимость продолжения учебы и подготовки к лицензионным интегрированным экзаменам, ведь в соответствии с графиком их проведения 27 марта должен состояться ШАГ 3 для врачей-интернов", - говорится в сообщении.

В Минздраве пояснили, что Екатерина Амосова отстранена от выполнения полномочий по должности ректора НМУ на время осуществления проверки фактов относительно непроведения лицензионного интегрированного экзамена «ШАГ-1. Стоматология» для студентов НМУ.

"Созданная для проверки комиссия сейчас прорабатывает материалы, предоставленные НМУ им. Богомольца и Центром Тестирования. Вместе с тем, отстраненная ректорка систематически не является на заседание комиссии, несмотря на приглашение. О результатах работы комиссии Минздрава Украины и в дальнейшем будем информировать", - подытожили в ведомстве.

Ранее УНИАН сообщал, что студенты и трудовой коллектив Национального медуниверситета имени А.Богомольца объявили бессрочную забастовку, "в связи с беспрецедентным грубым и незаконным вмешательством руководства Министерства здравоохранения Украины в независимость и самоуправляемость НМУ имени А.А. Богомольца".