Прокуратура Черниговщины защитила интересы государства на сумму 54 млн.грн

Прокуратура Черниговской области в хозяйственном споре двух обществ защитила интересы государства на сумму 54 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Часть рентной платы за добычу нефти и газа из нескольких месторождений Черниговской области – 54 миллиона гривен – хозяйственное общество-истец намеревалось возместить не из общества-ответчика, а из государственного бюджета, отмечается в сообщении.

“Прокуратура считает, что законных оснований для этого нет, а действия первого общества являются ничем другим, как попыткой безосновательно получить бюджетные средства. Доводя это, и таким образом отстаивая государственные интересы, прокуратура Черниговской области прошла через суды двух апелляционных инстанций”, - отмечает пресс-служба.

В итоге высший хозяйственный суд государства согласился с аргументами кассационного представления, признав, что предыдущими судами действительно были неправильно применены нормы материального и процессуального права, что привело к принятию незаконных судебных решений. Дело направлено на новое рассмотрение, а право на спорные средства на сегодня оставлено за государством, подчеркивается в сообщении.

За словами заместителя прокурора Черниговской области Александра ЯСЯ, это одна из наибольших сумм судебного иска в хозяйственных делах, где на стороне государства в судах выступала прокуратура области. В прокуратуру обратилась областная государственная налоговая администрация и сообщила, что хозяйственным судом Черниговской области вынесено решение об освобождении одного из самых прибыльных предприятий региона от уплаты налогов в государственный бюджет в сумме 54 млн. грн.

"Судебная коллегия считает необходимым отметить, что судами предыдущих инстанций не учтено, что истец не наделен полномочиями обязывать ответчика корегиорвать налоговые обязательства", - говорится в постановлении Высшего хозяйственного суда Украины.

"Мы и в дальнейшем будем принимать участие в судебных разбирательствах этого дела, настаивая на том, чтобы оно было решено согласно законодательства," – отметил заместитель прокурора области.