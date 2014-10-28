Боевые действия в Донецке прекратились

"По состоянию на 10.00 в Донецке тихо, сообщения о происшествиях не поступают", - говорится в сообщении пресс-службы Донецкого горсовета.

Между тем, без газоснабжения остаются 3908 абонентов, среди них 12 многоквартирных домов, 2837 дома частного сектора и 26 предприятий.

"На восстановлении повреждённых от артобстрелов распределительных газопроводах одновременно задействовано 7 ремонтных бригад, которые уже приступили к работам по пр. Манежный, пер. Вольный - Куйбышевском районе. По пр. Партизанский, ул. Ванды Василевской и ул. Артёма - в Киевском районе. По ул. Кирпичнозаводская – в Петровском районе г.Донецка", - добавили в горсовете.

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