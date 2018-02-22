Под Харьковом педофил-рецидивист пытался похитить 9-летнего ребенка с детской площадки

Педофил закрыл рот ребенку и пытался украсть его с детской площадки. Рецидивиста-извращенца задержал отец ребенка.

Мужчина, недавно судимый за изнасилование, закрыл рот ребенку и пытался украсть его с детской площадки. 45-летнего рецидивиста задержал отец ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Читайте такжеНа Харьковщине педофил развращал двух мальчиков в течение 5 лет«Вечером в одном из сел района неизвестный мужчина схватил на детской площадке ученика 4 класса местной сельской школы, натянул на голову шапку, закрыл рот, чтобы не кричал, и стал тянуть. К счастью, отец 9-летнего мальчика увидел, как его сына волокут подальше от детской площадки. Он сразу бросился на помощь, освободил сына, задержал обидчика и вызвал полицию», - рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Песоцкий.

Задержанным оказался человек, который уже был осужден за насильственное удовлетворение половой страсти в отношении малолетних и в октябре 2017 вышел из тюрьмы.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса и избрания меры пресечения. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей. Следователи проверяют причастность мужчины к аналогичным преступлениям.