В Украине расширен перечень дефицитных профессий: не хватает слесарей и сварщиков

В целом в перечень добавлены четыре профессии.

Кабмин расширил перечень профессий, которые являются дефицитными и подготовка по которым теперь будет происходить за средства госбюджета.

Читайте такжеВ Минобразования рассказали, как собираются повышать качество обучения в ВУЗахКак сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, в перечень добавили такие профессии – сварщик, машинист дорожно-строительных машин, монтажник систем утепления зданий, слесарь механосборочных работ, слесарь-инструментальщик и слесарь-ремонтник.

В Минобразования объясняют, что осенью 2017 года провели мониторинг наиболее востребованных на рынке труда профессий, после этого определили, какие профессии стоит добавить к перечню.

По данным министерства, на 20018 год в госбюджете заложено почти 120 млн грн для подготовки кадров по профессиям общегосударственного значения, на подготовку специалистов, которые уже были в списке, – почти 103,7 млн грн, а на «добавленные» профессии – около 16 млн грн.

В 2016 году правительство утвердило перечень профессий общегосударственного значения, подготовка по которым осуществляется за средства государственного бюджета. Первоначально в перечне были 19 профессий, в частности, токарь, фрезеровщик, монтер путей, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, станочник.