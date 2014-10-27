У следствия нет доказательств причастности Савченко к гибели журналистов, оно тянет время - адвокат

11:19, 27 октября 2014
Политика
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Следственный комитет вопреки заявлениям о том, что это важное дело, расследует его в крайне вялом режиме.

Надежда Савченко / скриншот Youtube

У Следственного комитета РФ нет доказательств причастности украинской летчицы Надежды Савченко к гибели российских журналистов под Луганском, следствие тянет время.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом адвокат летчицы Илья Новиков заявил в здании Басманного суда Москвы, который сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении срока ареста Савченко.

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"Несмотря на то, что в июле-августе Следственный комитет распространил заявление о том, что вина Савченко подтверждается данными ее мобильного телефона, фактически постановление о назначении экспертизы по сотовому телефону вынесено на прошлой неделе. То есть, Следственный комитет, на наш взгляд, вопреки заявлениям о том, что это важное дело, расследует его в крайне вялом режиме. Возможно, это связано с тем, что следователи уже понимают, что они «взяли» не того человека. Объективных данных и доказательств причастности Савченко к смерти российских журналистов им найти не удастся, и они банально тянут время", - сказал Новиков.

Справка УНИАН. Украинскую летчицу Савченко захватили в плен пророссийские террористы в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится в СИЗО в Воронеже.

Следственный комитет РФ обвинил ее в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

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Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в РФ «без документов под видом беженки».

Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и потом передали России. В Украине возбудили уголовное производство относительно похищения Савченко.

25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября.

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