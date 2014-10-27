Ноябрь в Украине начнется арктическим холодом и гололедицей

В большинстве областей будет преобладать низкая температура воздуха: ночью до -2-9, местами до -10-12 градусов, днем она будет колебаться в пределах 0+ 6 градусов, на Закарпатье и на юге до +10+12 градусов, сообщает Opogode.ua.

Ожидается сухая погода, лишь 29.10 в Крыму, 30.10 в центре и на востоке, 31.10 в западных областях, а 1-2 ноября на востоке возможны небольшие осадки. Фаза осадков будет зависеть от температуры воздуха: при приближении к нулю градусов дождь перейдет в мокрый снег.

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Ночью местами на дорогах ожидается гололедица.

В Киеве в течение недели будет ясно солнечно и сухо. Температура воздуха ночью 0-4 градуса мороза, днем 2-7 градусов тепла.