​СБУ задержала группировку, готовившую провозглашение Одесской народной республики

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. "По определению "кураторов" из РФ основной задачей этой диверсионно-подрывной группы было подбить жителей мирного региона к преступлениям против конституционного строя, спровоцировать провозглашение так называемой Одесской народной республики, организовать незаконные вооруженные формирования из числа подготовленных наемников", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в СБУ, главарь группы, житель Одессы "Л" по прозвищу "Скат", был завербован сотрудником генштаба вооруженных сил РФ Степановым, который из Москвы передавал по оговоренным каналам связи инструкции и наличные для организации антиукраинской деятельности. По данным СБУ, для координации противоправной деятельности с террористической организацией ДНР "Скат" поддерживал связь с группой Игоря Безлера ("Беса"), к которому лично выезжал для получения инструктажей.

Горловское бандформирование по согласованию с российскими спецслужбами должно было предоставлять одесской группе "Ската" необходимую техническую поддержку, оружие и взрывчатку для организации терактов в Одессе в ноябре-декабре этого года, изготовление печатной продукции "Новороссии" и оплату работы блогеров, которые распространяли антиукраинские материалы и провокационную дезинформацию в интернете, отмечают в СБУ.

"У каждого члена преступной группы были определенные обязанности - из числа бывших контрабандистов сигарет "Скат" создал "бригаду", которая обеспечивала доставку взрывчатки и оружия с территории непризнанного Приднестровья, получением информации с ограниченным доступом о расположении сил Нацгвардии, СБУ, систем ПВО и военных кораблей, занимался бывший военнослужащий "Зокер". Особой проверке подлежали кандидаты в так называемый "силовой блок" группы - боевики "Снежок" и "Сириус" лично вербовали и обучали наемников для проведения диверсий и подрывных акций", - отмечается в сообщении.