На Днепропетровщине СБУ задержала группу диверсантов "Беркут-СМЕРШ"
Служба безопасности Украины в результате спецоперации не допустила проникновения на территорию Днепропетровской области диверсионно-подрывной группы вооруженных боевиков «ДНР» т.н. подразделения "Беркут-СМЕРШ", которые имели задание совершить ряд террористических актов и диверсий.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"На блок-посту возле г. Першотравенск сотрудники СБУ задержали главаря незаконного военизированного группировки «Беркут-СМЕРШ» гражданин Украины «Б», по прозвищу «Куба» и боевика спецподразделения террористов «Призрак» т.н. «ЛНР» по прозвищу «Хаттаб»", - сказано в сообщении.
Так, для незаконного въезда в Днепропетровский регион боевики укрылись среди крупных пакетов и коробок в микроавтобусе, который якобы перевозил беженцев из зоны АТО.
По данным СБУ, готовясь к совершению преступлений на Днепропетровщине, боевики собирали информацию о расположении блокпостов, их охране, подбирали конспиративные квартиры для укрытия, определяли маршруты передвижения к местам совершения диверсий и заблаговременно арендовали у местных жителей автотранспорт.
Читайте такжеКонтрразведка СБУ задержала диверсанта "Краба", который готовил теракты с помощью чеченцев"По преступному плану сообщники злоумышленников должны были отравить украинских военнослужащих для беспрепятственного пересечения блокпостов боевиков с большим количеством оружия", - сообщает СБУ.
Как выяснилось, задержанные участвовали в вооруженных нападениях на позиции украинских военных и терроре против мирного населения. В частности, «Куба» непосредственно причастен к похищению людей на временно контролируемых боевиками украинских территориях, пыткам и расстрелам пленных военнослужащих ВС Украины.
Во время захвата диверсанты оказали вооруженное сопротивление.
Правоохранители изъяли у боевиков арсенал оружия: АК-74, АКМ, СВД, две винтовки, средства для бесшумной стрельбы, гранаты, детонаторы и большое количество патронов различного калибра. Оружие боевики перевозили в специальном тайнике, обустроенном в фортепиано.
В рамках ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины в отношении задержанных продолжаются оперативно-следственные действия.
Напомним, в начале мая уже был зафиксирован случай отравления украинских военнослужащих.
По данным МВД, 3 мая около 15 часов на блокпост военнослужащих Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в поселке Рыбацкий, приехали несколько граждан якобы с целью оказать посильную помощь военнослужащим (привезли продукты питания).
Позже выяснилось, что пища содержала вещество, которое вызвала сонливое состояние у силовиков. За полчаса около 20 неизвестных на трех автомобилях подъехали к военнослужащим и, воспользовавшись беспомощным состоянием, взяли в плен 5 членов военного экипажа, отобрали 4 автомата, гранатомет, пулемет и боеприпасы.