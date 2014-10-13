На Днепропетровщине СБУ задержала группу диверсантов "Беркут-СМЕРШ"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"На блок-посту возле г. Першотравенск сотрудники СБУ задержали главаря незаконного военизированного группировки «Беркут-СМЕРШ» гражданин Украины «Б», по прозвищу «Куба» и боевика спецподразделения террористов «Призрак» т.н. «ЛНР» по прозвищу «Хаттаб»", - сказано в сообщении.

Так, для незаконного въезда в Днепропетровский регион боевики укрылись среди крупных пакетов и коробок в микроавтобусе, который якобы перевозил беженцев из зоны АТО.

По данным СБУ, готовясь к совершению преступлений на Днепропетровщине, боевики собирали информацию о расположении блокпостов, их охране, подбирали конспиративные квартиры для укрытия, определяли маршруты передвижения к местам совершения диверсий и заблаговременно арендовали у местных жителей автотранспорт.

Читайте такжеКонтрразведка СБУ задержала диверсанта "Краба", который готовил теракты с помощью чеченцев"По преступному плану сообщники злоумышленников должны были отравить украинских военнослужащих для беспрепятственного пересечения блокпостов боевиков с большим количеством оружия", - сообщает СБУ.

Как выяснилось, задержанные участвовали в вооруженных нападениях на позиции украинских военных и терроре против мирного населения. В частности, «Куба» непосредственно причастен к похищению людей на временно контролируемых боевиками украинских территориях, пыткам и расстрелам пленных военнослужащих ВС Украины.

Во время захвата диверсанты оказали вооруженное сопротивление.

Правоохранители изъяли у боевиков арсенал оружия: АК-74, АКМ, СВД, две винтовки, средства для бесшумной стрельбы, гранаты, детонаторы и большое количество патронов различного калибра. Оружие боевики перевозили в специальном тайнике, обустроенном в фортепиано.

В рамках ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины в отношении задержанных продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, в начале мая уже был зафиксирован случай отравления украинских военнослужащих.

По данным МВД, 3 мая около 15 часов на блокпост военнослужащих Вооруженных сил Украины, который дислоцировался в поселке Рыбацкий, приехали несколько граждан якобы с целью оказать посильную помощь военнослужащим (привезли продукты питания).

Позже выяснилось, что пища содержала вещество, которое вызвала сонливое состояние у силовиков. За полчаса около 20 неизвестных на трех автомобилях подъехали к военнослужащим и, воспользовавшись беспомощным состоянием, взяли в плен 5 членов военного экипажа, отобрали 4 автомата, гранатомет, пулемет и боеприпасы.