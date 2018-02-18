В Черновцах во время акции в поддержку Саакашвили сожгли чучело Порошенко (фото)

На митинге присутствовало примерно 500 человек.

В Черновцах сторонники лидера партии «Рух новых сил» Михеила Саакашвили сожгли чучело президента Украины Петра Порошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, это произошло сегодня на Центральной площади во время пикета партийных активистов.

Во время мероприятия, на котором присутствовало примерно 500 человек, активисты выражали возмущение деятельностью украинской власти и, в частности, президентом.

Один из митингующих предложил присутствующим сжечь чучело в костюме с лицом Порошенко под сине-белым зонтом с символикой Партии регионов.

«Эта власть пришла от регионалов. Здесь у нас есть такой дидух, хотелось бы его сжечь. Кто за то, чтобы его сжечь?» - спросил он.

Предложение было поддержано, и участники мероприятия подожгли дидуха под аплодисменты присутствующих.

Как сообщал УНИАН, сторонники лидера партии “Рух новых сил” Михеила Саакашвили, которого выдворили из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии, проводят в центре Киева всеукраинский «марш за будущее», который является уже пятым маршем с требованием отставки действующей власти.