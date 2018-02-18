В Киеве проходит марш сторонников Саакашвили (фото)

Участники митинга намерены пройти до Михайловской площади по проезжей части улицы Владимирская.

Сторонники лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, который выдворен из Украины в Польшу по процедуре реадмиссии, проводят в центре Киева всеукраинский «марш за будущее», который является уже пятым маршем с требованием отставки действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке имени Тараса Шевченко собрались около 1 тысячи человек.

Участники акции намерены пройти по центральным улицам Киева и провести вече на Михайловской площади. Представитель «Движения новых сил» Иван Слободяник заявил, что сегодня будет обнародована резолюция единения политических сил, которые поддерживают Саакашвили.

С импровизированной сцены, установленной на ступенях памятника Шевченко, выступающие активисты требуют отставки действующей власти. Они заявляют, что власть узурпирована олигархами. Также они требуют отставки президента Петра Порошенко. Участники мероприятия скандируют: «Позор этой власти!», возмущаясь перекрытием станций метро в центре столицы, что, по словам организаторов акции, создает препятствия людям для участия в собрании. Участники акции заявляют, что представители власти таким образом «не дают возможности людям собраться вместе».

«Но мы все равно будем собираться и будем шагать к победе», - заявляет Слободяник.

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«Не удастся им нас остановить, не удастся им нас разобщить», - заявляют организаторы акции.

Возле сцены активисты держат в руках большие плакаты с надписями: «Порошенко новый Янукович» и «Порошенко не наш президент». Кроме того, организаторы акции призывают участников собрания свернуть партийные флаги, заявляя, что это акция простых граждан. Вместе с тем, в толпе группа людей держала флаги партии «Батькивщина».

Участники митинга вышли на проезжую часть улицы Владимирская и полностью перекрыли её. Они намерены по проезжей части пройти до Михайловской площади. Колонну активистов сопровождают представители правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, в Киеве правоохранители проверяют информацию о минировании шести станций метрополитена - «Площадь Льва Толстого», «Университет», «Театральная», «Золотые Ворота», «Майдан Незалежности» и «Крещатик». Проводится эвакуация, станции закрыты на вход и выход.