На Днепропетровщине в больнице шесть лет живет бабушка, которая ничего о себе не помнит (видео)
20:46, 17 февраля 2018
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Медики начали свое расследование, но пока безрезультатно.
Женщину нашли на улице без документов \ ТСН
Пожилую испуганную женщину нашли на улице без документов. Скорую ей вызвали прохожие. Откуда она и как зовут - женщина до сих пор не вспомнила. По мнению врачей, ей около 75 лет, а память остановилась в детстве.
Медики не могут выписать ее из больницы, потому что идти ей некуда. Надеются, если бабушку покажут по телевидению, ее кто-то узнает, передает ТСН.
Медики говорят, что каждый день она называет себя разными именами. Ни фамилии, ни места где она родилась, не помнит. Говорит, что у нее есть ребенок, но сын или дочь не знает.
Медики начали свое расследование. Но пока безрезультатно.
Говорят, значительно меньше шансов у пожилых - их очень трудно идентифицировать, потому что у них не так много родственников.
В больнице Каменского шесть лет живет бабушка, которая ничего о себе не помнит
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