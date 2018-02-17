На Днепропетровщине в больнице шесть лет живет бабушка, которая ничего о себе не помнит (видео)

Медики начали свое расследование, но пока безрезультатно.

Пожилую испуганную женщину нашли на улице без документов. Скорую ей вызвали прохожие. Откуда она и как зовут - женщина до сих пор не вспомнила. По мнению врачей, ей около 75 лет, а память остановилась в детстве.

Медики не могут выписать ее из больницы, потому что идти ей некуда. Надеются, если бабушку покажут по телевидению, ее кто-то узнает, передает ТСН.

Медики говорят, что каждый день она называет себя разными именами. Ни фамилии, ни места где она родилась, не помнит. Говорит, что у нее есть ребенок, но сын или дочь не знает.

Медики начали свое расследование. Но пока безрезультатно.

Говорят, значительно меньше шансов у пожилых - их очень трудно идентифицировать, потому что у них не так много родственников.