На Днепропетровщине в больнице шесть лет живет бабушка, которая ничего о себе не помнит (видео)

20:46, 17 февраля 2018
Общество
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Женщину нашли на улице без документов \ ТСН

Медики не могут выписать ее из больницы, потому что идти ей некуда. Надеются, если бабушку покажут по телевидению, ее кто-то узнает, передает ТСН.

Медики говорят, что каждый день она называет себя разными именами. Ни фамилии, ни места где она родилась, не помнит. Говорит, что у нее есть ребенок, но сын или дочь не знает.

Медики начали свое расследование. Но пока безрезультатно.

Говорят, значительно меньше шансов у пожилых - их очень трудно идентифицировать, потому что у них не так много родственников.

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