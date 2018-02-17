Столкновения под Соломенским судом: двум задержанным добробатовцам избрали меры пресечения (видео)

Одного из задержанных трое нардепов взяли на поруки.

Шевченковский райсуд Киева избрал меры пресечения двум добробатовцам из четырех, которые были задержаны во время столкновений под Соломенским судом. Беспорядки произошли во время избрания меры пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Читайте такжеАдвокат Труханова: под Соломенский суд организованно свозят молодых людейКак передает ТСН, айдаровцу Владимиру Хитричу с позывным "Бача" присудили ночной домашний арест, а бойца "Донбасса" Николая Чудовского с позывным "Чудо" отпустили на поруки народных депутатов. За него поручились Егор Соболев, Владимир Парасюк и Семен Семенченко.

Сегодня же будут выбирать меры пресечения еще двум задержанным, в частности тому, из оружия которого были осуществлены выстрелы.

Напомним, в четверг, 15 февраля, под суд, где избирали меру пресечения подозреваемому в коррупции городскому председателю Геннадию Труханову пришли представители так называемой "Национальной дружины". Также с утра у здания дежурили парни спортивного телосложения. Полиция и Нацгвардия не просто взяли здание суда под усиленную охрану, а даже перекрыли проход на 4-й этаж, где проходило заседание.

Впоследствии между силовиками и активистами произошли столкновения и раздались выстрелы. Был ранен правоохранитель.

Также ранее сообщалось, что полицейского под Соломенским судом Киева накануне ранили из именного оружия. Мужчина, который вчера под зданием суда подстрелил силовика, пистолет получил, как награду от МВД.