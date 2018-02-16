Встречаем Желтую Собаку: как в Поднебесной празднуют Новый год (видео)

16 февраля 2018 года в 23:13 по пекинскому времени (17:13 по киевскому) наступит второй молодой месяц после зимнего солнцестояния. Это точная дата Китайского Нового года, когда он официально начинается по восточному календарю.

Китайское летоисчисление происходит согласно лунно-солнечного календаря, поэтому 2018 год по григорианскому календарю — это 4716 китайский. И пройдет он под знаком Желтой Земляной Собаки.

Его празднование проходит 15 дней, то есть завершатся "новогодние каникулы" 2 марта.

В честь прихода китайского Нового года Собаки китайцы традиционно оденут новую красную одежду, ведь это цвет благополучия.

Читайте такжеПраздник весны: в Китае сегодня отмечают «лунный» Новый год (фото, видео)Известная часть празднования - танцы с макетами драконов. Обычно мужчины одевают "шкуру" бумажного дракона и устраивают танцы на площадях. Это всегда незабываемое зрелище.

Жители Поднебесной дарят детям деньги в красном конверте, что символизирует их материальное благосостояние в будущем.

В последний день празднований китайцы зажигают на улицах красные фонари, носят бусы из мандаринов и традиционно собираются на семейный ужин.

На столе обязательно должны быть мясо и рыба, а также пельмени (цзяоцзы). Их форма напоминает серебряные и золотые брусочки, которые использовались в старину как деньги. По поверью поедания этих пельменей должно принести человеку добрую удачу на год вперед, особенно материальную.

С Новым Китайским Годом!