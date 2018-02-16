Во Львове отмечают Китайский Новый год (видео)

12:03, 16 февраля 2018
Общество
599

Читайте такжеСретение Господне: история праздника

Об этом говорится в сюжете ТСН. В этот день они ходят друг к другу в гости и несут подарки, обязательно в красных обертках. Львовские празднования проходят при поддержке посольства и Минкульта Китайской народной республики. 

Ранее сообщалось, что в Китае сегодня отмечают «лунный» Новый год.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #китайский Новый год#Новый год Львов