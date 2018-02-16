Во Львове отмечают Китайский Новый год (видео)
12:03, 16 февраля 2018Общество
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В этот день люди ходят друг к другу в гости и несут подарки, обязательно в красных обертках.
Китайский Новый год громко отмечают во Львове
Китайский Новый год громко отмечают во Львове. Это уже седьмой раз подряд город погружается в праздник весны - так еще китайцы называют свой Новый год.
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В этот день они ходят друг к другу в гости и несут подарки, обязательно в красных обертках. Львовские празднования проходят при поддержке посольства и Минкульта Китайской народной республики.
Ранее сообщалось, что в Китае сегодня отмечают «лунный» Новый год.
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