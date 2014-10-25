Ситуация в Донецком аэропорту напряженная, боевики осуществляют передислокацию
14:34, 25 октября 2014Общество
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Мощных атак на Донецкий аэропорт не зафиксировано.
REUTERS
Ситуация в Донецком аэропорту на сегодняшний день напряженная, но мощных атак со стороны террористов пока нет, сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.
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«Сейчас ситуация в Донецком аэропорту напряженная, есть информация о передислокации подразделений террористов в городе. Но мощных атак на аэропорт пока что нет», - сказал он.
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