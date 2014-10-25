Украинские военные контролируют Донецкий аэропорт и Мариуполь

Ситуация в Донецком аэропорту и вблизи Мариуполя - стабильная и контролируемая.

Об этом сообщает пресс-центр Антитеррористической операции.

«Стабильная и контролируемая ситуация в Донецком аэропорту и вблизи Мариуполя», - говорится в сообщении.

«Ночью обстрелов в отмеченных районах не зафиксировано», - сообщили в пресс-центре и при этом отметили, что «самого пристального внимания требует обстановка, сложившаяся в районе населенного пункта Дебальцево».

Читайте такжеВ штабе АТО утверждают, что украинские военные готовы дать отпор в случае атаки на аэропорт Донецка«Силы АТО принимают меры по нейтрализации неконтролируемых террористических вооруженных формирований, обеспечивают безопасность местных жителей на территориях, освобожденных от боевиков. В усиленном режиме несут службу по охране общественного порядка, сейчас принимают участие в восстановительных работах на Карловском водохранилище, контролируют подачу воды в Красноармейский и Добропольский районы», - сообщает пресс-центр.