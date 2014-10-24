Выводы Европейского Совета относительно Украины. Текст

Вместе с тем главы государств и правительств стран ЕС также обсудили и ряд внешнеполитических угроз, среди которых, в частности, вопрос украинского кризиса, передает Европейская правда.

Приводим полный текст выводов Европейского совета.

"Напоминая о своих выводах от 30 августа, Европейский Совет приветствует Минский протокол от 5 сентября и Минский меморандум от 19 сентября как шаги на пути к рациональному политическому решению кризиса, которое должно основываться на уважении независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он ожидает полного вовлечения всех сторон в выполнение обязательств в рамках Минских документов, в частности тех, что касаются прекращения огня, установления всеохватывающего порядка относительно пограничного контроля и проведения досрочных выборов в Донецке и Луганске в соответствии с украинским законодательством.

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Европейский Совет рассматривает проведение так называемых "президентских" и "парламентских" выборов самопровозглашенной властью региона как такое, что противоречит букве и духу Минского протокола; такие "выборы" не будут признаны.Также Европейский Совет напоминает о своем призыве немедленно предоставить безопасный и беспрепятственный доступ к месту падения самолета малайзийских авиалиний МН17.

Европейский Союз ожидает, что Российская Федерация будет уважать национальный суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он надеется, что Россия сделает свой вклад в политическую стабилизацию и экономическое восстановление Украины. Европейский Совет в очередной раз напоминает, что он не признает незаконную аннексию Крыма.

Российская Федерация должна осознать свою ответственность за полное внедрение Минских соглашений. В частности, российская власть должна предотвращать любое попадание военной силы, оружия или боевиков со своей территории в Украину. Она должна воспользоваться своим влиянием, чтобы обеспечить добросовестное выполнение сепаратистами обязательств, достигнутых в Минске. Кроме того, Москва должна поддержать усилия ОБСЕ, направленные на осуществление контроля.

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Европейский Союз и его страны-члены полностью поддерживают политическое решение кризиса в Украине. Такая поддержка может включать, в частности, укрепление наблюдательных возможностей ОБСЕ, увеличение гуманитарной помощи и поощрение и помощь Украине в процессе реформ - в частности, тех, что касаются децентрализации и защиты прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам.

Европейский Совет приветствует грядущее временное применение Соглашения об ассоциации. Он подчеркивает важность строгого соблюдения Российской Федерацией, Украиной и Европейским Союзом обязательств, указанных в совместном министерском заявлении от 12 сентября.

Говоря о парламентских выборах, которые состоятся в Украине 26 октября, Европейский Совет напоминает о своем желании поддержать страну, поскольку она проводит политическую и экономическую реформу, включая реформу в энергетическом секторе, в соответствии с обязательствами, которые взяли на себя обе стороны в рамках Соглашения об ассоциации.

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Также Европейский Совет приветствует прогресс в решении украинского энергетического кризиса. Он ожидает завершения трехсторонних переговоров между Российской Федерацией, Украиной и Европейской Комиссией.

Европейский Совет напоминает о предыдущих решениях ЕС относительно ограничительных мер. Он будет следить за ситуацией в Украине, чтобы, при необходимости, определить дальнейшее направление действий".