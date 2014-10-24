В Харькове нарисовали самый большой портрет Шевченко

Творческая группа, которая работала над портретом, уверена, что это изображение самое большое не только в Украине, но и в мире. "Мы выбрали портрет немолодого Шевченко кисти Ивана Крамского, чтобы показать всю мудрость поэта", - сказала руководитель творческой группы "Kailas-V", которую в Харькове уже знают по портрету Гагарина и сюрреалистическому граффити "Дом в разрезе" возле стадиона "Металлист", Яна Волк.

Зарегистрировать рекорд как «Самое большое граффити на фасаде дома» приехали представители Национального реестра рекордов Украины. В прошлый раз, регистрируя портрет Юрия Гагарина, они утверждали, что побить этот рекорд будет сложно.

По словам Яны Волк, мастера работали над созданием портрета с начала октября. Общая площадь изображения составила более 500 квадратных метров, высота рисунка - 43м, ширина – 12м, художники истратили на рисунок около 900 баллонов аэрозольной краски.

Картина-гигант, посвященная великому поэту, создавалась при поддержке народного депутата Украины Виталия Хомутынника. «Рисунок с изображением Тараса Шевченко мы выбрали неспроста. 2014 год в Украине объявлен годом Тараса Шевченко в связи с 200-летием со дня его рождения", - говорит Хомутынник.