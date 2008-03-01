В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Главное управление МЧС Украины в Крыму объявило штормовое предупреждение на ближайшие три дня – с 1 по 3 марта – в связи с ожидаемым усилением ветра в Азово-Черноморской акватории и на Крымском полуострове.

Об этом УНИАН сообщили в крымском Главке МЧС.

«С 1 по 3 марта в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 метров в секунду. На высокогорье Крыма и акватории Черного и Азовского морей - усиление ветра до 25-30 метров в секунду», - сообщает крымский Главк МЧС.

Кроме того, ожидается волнение моря. «На Черном море высота волны 20-40 дм, на Азовском море - подвижка и дрейф льда, высота волн в открытом море 13-20 дм», - говорится в сообщении.