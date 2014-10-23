В Донецке ночь прошла без выстрелов
В Донецке минувшая ночь прошла без активных боевых действий, с утра сегодняшнего дня, 23 октября, в городе тихо.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.
В сообщении отмечается, что в настоящее время в штатном режиме работают системы жизнеобеспечения города.
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Энергетики ДТЭК запитали электроэнергией Донецкую фильтровальную станцию; питающая ее линия была повреждена боевыми действиями еще 21 июля. Теперь сотрудникам КП «Вода Донбасса» необходимо провести работы по восстановлению водоводов и самой фильтровальной станции, сильно пострадавшей в ходе боевых действий.
Общественный транспорт вышел на автомагистрали в полном объеме. Пассажиров сегодня обслуживает 62 трамвая, 89 троллейбусов и 23 автобуса коммунальной собственности.
Ранее УНИАН писал, что военные не имеют отношения к сверхмощному взрыву в Донецке.