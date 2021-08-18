Для участия в эксперименте необходимо зарегистрироваться. После этого приложение будет распознавать незнакомые пользователю языки и предлагать перевести комментарии на них.

Видеосервис YouTube экспериментирует с мгновенным переводом комментариев на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.

В настоящее время эта функция доступна только для подписчиков Premium до 9 сентября 2021 года, после чего сервис примет решение о ее будущем.

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Для участия в эксперименте необходимо зарегистрироваться. После этого приложение будет распознавать незнакомые пользователю языки и предлагать перевести комментарии на них. Потом можно будет снова открыть оригинальный текст, передает kommersant.

Какие соцсети переводят комментарии

Социальная сеть Facebook научилась переводить посты и комментарии в 2011 году, Twitter — в 2015-м. Обе использовали переводчик на базе Bing от Microsoft. В 2016 году Facebook перешел на собственную систему перевода языков. Twitter в 2019 году перешел на Google Translator.

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Автор: Ирина Погорелая