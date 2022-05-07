Мотивационное письмо является необходимым для тех, кто будет поступать на бюджетные места на 1 курс и на некоторые контрактные конъюнктурные специальности.

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам образования и науки Сергей Колебошин сообщил, что в 2022 году впервые при поступлении в украинский ВУЗ будет уделено большое внимание аргументации абитуриента.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"В этом году также впервые будет большое внимание уделено так называемому "Мотивационному письму", то есть письму, где абитуриент излагает свои аргументы почему он выбрал тот или иной ВУЗ и небольшой процент этого бала будет добавляться в зависимости от того, как аргументировала человек. Но все же наиболее значимый вклад сделают именно результаты Национального мультипредметного теста по 3-м предметам", - сказал Колебошин.

Заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам образования и науки отметил, что в этом году значительно упростили условия окончания выпускных классов в украинских школах и поступление в украинские вузы.

"Для 4 и 9 классов отменена государственная итоговая аттестация. Для 11 классов отменена Государственная итоговая аттестация, ВНО будет проходить в форме Национального мультипредметного теста... Я замечу, что он является необходимым для тех, кто будет поступать на бюджетные места на 1 курс украинских вузов и на некоторые контрактные специальности, так называемые конъюнктурные, например, медицинские специальности", - сказал Колебошин.

Он добавил, что для тех, кто поступает в творческие вузы, Национальный мультипредметный тест не является обязательным, как для тех, кто готовится поступать на военные специальности. "Там будет своя процедура зачисления", - добавил Колебошин.

Заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам образования и науки акцентировал, что есть большие надежды, что 1 сентября в Украине начнется очный учебный процесс и это произойдет при условии обеспечения безопасности для всех участников образовательного процесса.

"Мы очень надеемся, что 1 сентября начнется учебный процесс в очной форме, то есть дети пойдут в школы там, где, конечно, это будет безопасно для детей, для учителей, для родителей... Это не будет отменять родителям возможность выбирать для ребенка дистанционную форму", - сказал Колебошин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что для прохождения мультипредметного теста, который является упрощенным аналогом ВНО, увеличили время.

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