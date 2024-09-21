Руководитель раскопок Гийом Блондель рассказал, в чем состоит ее исключительность.

Французские студенты нашли записку 200-летней давности во время археологических раскопок на севере страны.

Студенты изучая остатки галльской деревни, наткнулись на глиняный сосуд, который содержал послание, пишет BILD. Руководитель раскопок Гийом Блондель рассказал, что в глиняном сосуде оказался стеклянный флакончик с запиской археолога, написанной 200 лет назад.

На прекрасно сохранившемся листке бумаги было написано: "П. Ж. Фере, уроженец Дьеппа и член научных обществ, провел здесь раскопки в январе 1825 года. Он продолжает исследования в этом районе, известном как Cité de Limes или Цезарево укрепление".

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Археолог написал, что в 1825 году начал раскопки около Дьеппа. Упомянутый в записке П. Ж. Фере не был вымышленной личностью. Блондель сразу узнал его имя. "Это был абсолютно волшебный момент. Мы знали, что здесь в прошлом проводились раскопки, но найти такое послание 200 лет спустя стало полной неожиданностью", - прокомментировал он.

Как объяснил Блондель, дело в том, что такие записки археологи оставляют крайне редко: "Иногда встречаются такие капсулы времени, оставленные плотниками при строительстве домов. Но в археологии это большая редкость. Большинство археологов предпочитают думать, что никто после них не придет, поскольку они и так уже сделали всю работу".

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17 сентября стало известно, что во время археологических раскопок кургана недалеко от турецкого Измира, была найдена 8200-летняя каменная ручка для сурьмы.

Курган уже раскрыл некоторые важные следы неолитического века и многое о ранних поселенцах в районе Измира. Например, они жили в отдельных домах с отдельными системами крыш, в отличие от Чатал-Хююка в Средней Анатолии, где дома строились рядом друг с другом.

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