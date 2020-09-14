В СМИ просочилась информация, что ученые нашли в атмосфере вещество - которое является явным признаком наличия жизни в той форме, как мы ее знаем.

Ученые обнаружили в атмосфере Венеры возможный признак жизни - вещество фосфин.

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Сообщить об этом открытии планирует в ближайшее время Королевское астрономическое общество Британии, передает Astrobiology.com.

Как сообщается, наличие фосфина предполагает какую-то странную химию, поскольку фосфин - это то, что можно увидеть только в случае наличия жизни в том виде, как мы ее знаем.

"Присутствие фосфина рассматривается многими астробиологами как "биосигнатура", то есть индикатор возможного присутствия жизни", - говорится в сообщении.

Как сообщается, обнаружение было сделано с помощью радиообсерватории ALMA в горах Чили и инфракрасного телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях

Исследователи пришли к выводу, что абиотические механизмы (то есть те, которые не связаны с жизнью), которые могут производить фосфин, не могут объяснить то большое количество фосфина, которое обнаружили на Венере.

По данным издания, фосфин был обнаружен в атмосфере Венеры, которую некоторые считают потенциально обитаемой.

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Перевод: Екатерина Лиманская