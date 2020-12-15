Ранее европейский регулятор атаковали с целью похищения данных вакцины Pfizer и BioNTech.

Хакеры атаковали европейский регулятор с целью похищения информации о кандидате на вакцину от COVID-19 Moderna.

Об этом сообщает Reuters.

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В результате кибератаки были похищены некоторые документы, связанные с предыдущими переговорами об одобрении разработки.

При этом в Moderna подчеркнули, что заявка к регулятору не включает данных с персональной информацией участников испытаний.

Ранее регулятор атаковали с целью похищения данных вакцины Pfizer и BioNTech.

Вакцинация от COVID-19 началась: что известно?

1 декабря власти Великобритании первой в мире одобрила вакцину совместного производства американской Pfizer и немецкой BioNTech для массового применения. Две другие вакцины - американской Moderna и британской AstraZeneca - пока находятся на рассмотрении регуляторов.

8 декабря Британия первой среди западных стран начала массовую вакцинацию от коронавируса. В первую очередь прививки сделают людям из групп риска, медикам и соцработникам.

Между тем, в Украине Минздрав составил графики предстоящей вакцинации от COVID-19. Ожидается, что наша страна получит вакцину в первом полугодии 2021 года. Всего Киев рассчитывает получить 8 миллионов доз на первом этапе.

6 декабря председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАНУ Сергей Комисаренко сообщил, что массовая вакцинация украинцев от коронавируса может начаться не ранее середины 2021 года.

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Автор: Яна Ставская