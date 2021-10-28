Ученые также нашли монеты и фрески с животными.

В Национальном заповеднике "София Киевская" обнаружили неизвестный ранее алтарь и другие уникальные археологические находки. Ученым удалось найти монеты, которым по 500-700 лет, а также фрески с животными.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Так, археологи нашли монеты, драгоценные украшения и перстни со времен князей. На фреске ученым удалось разглядеть необычный рисунок. Обычно на них изображают святых, однако на кусочке, который нашли недавно, можно увидеть животное - львенка или пантеру.

Фреску создали в конце XI века. С тех времен сохранилась лишь половина таких росписей, а те фрагменты, которые удается найти - становятся уникальными не только для Украины, а для всей Европы.

Читайте такжеВ Киевской области археологи обнаружили стоянки древних людей возрастом более 10 тысяч летОднако самой интересной находкой является уникальный алтарь для литургической службы. Ученые рассказали, что этот ранее неизвестный артефакт является наследием нации, он находился сбоку от пяти главных симметричных алтарей.

Эта находка изменит представление об облике "Софии Киевской" в период до конца XI века. Алтарь использовался для служб, в которых принимали участие митрополит и епископ.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Тернопольщине нашли исторические артефакты в возрасте 600 лет. Среди самых необычных находок - кожаный пояс, бронзовый перстень с "розой ветров" и Еврейская "Юла".

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Автор: Полина Кузенко