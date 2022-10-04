По предположению ученых, клад был спрятан в 635 году, во время мусульманского завоевания этих мест.

Археологи нашли в Израиле клад, состоящий из 44 византийских монет из чистого золота, датируемые VII веком нашей эры.

Клад общим весом всего около 170 граммов нашли при раскопках в древнем городе Банияс, сообщает Би-би-си.

По предположению ученых, клад был спрятан в 635 году, во время мусульманского завоевания этих мест.

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Как пояснила специалист по монетам из израильского Управления по древностям доктор Габриэла Бийовски, некоторые из найденных монет были отчеканены при византийском императоре Флавии Фоке (602-610 годы нашей эры), но большинство - при его преемнике Ираклии I.

"Легко представить себе, как владелец прятал свое состояние, спасая его от войны, надеясь когда-нибудь вернуться и найти свои монеты. Но задним числом мы знаем, что ему не повезло", - прокомментировал руководитель раскопок Йоав Лерер.

Кроме монет, археологи нашли в этом жилом квартале древнего города останки зданий, каналов и водопроводных труб, бронзовые монеты и многое другое.

Город Банияс

Город Банияс, или Панеяда занимает особое место в христианстве, так как согласно Евангелиям, именно здесь Иисус сказал Петру: "На сей скале (на сем камне) воздвигну Церковь свою".

Находки археологов

Находки археологов во всем мире иногда потрясают своим значением. Например в сентябре правительство Мексики объявило об открытии "впечатляющего" археологического памятника - древнего города. Эксперты предполагают, что это город майя. На месте раскопок обнаружили более 300 зданий, высота некоторых из них превышает 8 м. Новую археологическую зону называли Паамул II.

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