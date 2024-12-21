Возраст ископаемых листьев 47 миллионов лет.

Ученые обнаружили в штате Юта окаменелость "инопланетного растения", которое не принадлежит ни к одному из известных семейств растений, ни к ныне живущим, ни к вымершим.

Как пишет LiveScience, палеонтологи впервые обнаружили окаменелые образцы листьев в шахтерском городе-призраке Рэйнбоу в штате Юта в 1969 году и назвали его Othniophyton elongatum, что переводится как "инопланетное растение". В то время они считали, что ископаемые листья возрастом 47 миллионов лет принадлежат к семейству женьшеневых.

Однако новый анализ, опубликованный в журнале Annals of Botany, показывает, что листья, плоды и цветы, прикрепленные к стеблю ископаемых, совсем не похожи на листья, плоды и цветы других растений семейства женьшеневых.

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"Эта окаменелость редка тем, что имеет веточку с прикрепленными плодами и листьями. Обычно их находят отдельно", — сказал соавтор исследования Стивен Манчестер из Флоридского музея естественной истории.

Фактически, исследователи не смогли сопоставить окаменелости ни с одним из более чем 400 семейств цветковых растений, существующих сегодня, и вымерших семейств.

Современные технологии микроскопии позволили еще более подробно рассмотреть окаменелости растений. В плодах окаменелости были видны микроотпечатки маленьких развивающихся семян. Исследовательская группа также смогла увидеть тычинки, которые у большинства видов растений отделяются после оплодотворения.

"Обычно тычинки отпадают по мере развития плода. И эта штука кажется необычной, поскольку она сохраняет тычинки в то время, когда у нее есть зрелые плоды с семенами, готовыми к распространению. Мы не видели этого ни у чего современного", — говорится в заявлении Манчестера.

Это не единственный найденный вид в этом регионе, который поставил ученых в тупик. Ранее здесь были обнаружены другие ископаемые растения, такие как плоды Bonanzacarpum и листья Palibinia, которые удивили ученых и в конечном итоге привели к открытию вымерших групп.

Ранее на Майорке нашли останки древнейшего саблезубого хищника в мире.

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