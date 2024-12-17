Он жил еще до динозавров.

Палеонтологи обнаружили, возможно, самое раннее из известных саблезубых животных - хищника, который бродил по нашей планете до эпохи динозавров. Как пишет Newsweek, со ссылкой на ииследование в журнале Nature Communications, ранее неизвестное доисторическое существо по внешнему виду напоминало собаку, хотя и имело заметные отличия.

"Оно немного похоже на собаку среднего размера, может быть, размером с хаски... У него не было шерсти, и у него не было ушей, похожих на собачьи", - сказал в пресс-релизе соавтор исследования Кен Анджелчик.

По словам Анджелчика, среди наиболее характерных особенностей этого хищника - набор очень длинных, похожих на лезвия, клыков, которые позволяют предположить, что в свое время животное было "главным хищником".

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Это существо было описано по ископаемому образцу, найденному на испанском острове Майорка. Окаменелость датируется примерно 280-270 миллионами лет назад. Это делает ее самой древней из известных представителей группы вымерших животных, известных как горгонопсы - доисторические родственники млекопитающих, жившие в пермский период, задолго до появления первых настоящих млекопитающих, а также динозавров.

Считается, что самые древние из известных до этого исследования горгонопсов жили около 265 миллионов лет назад. Однако недавно обнаруженный экземпляр, судя по всему, относится к более раннему периоду и может считаться первым саблезубым животным на нашей планете.

В ходе исследований на Майорке ученые обнаружили удивительно большое количество костных останков горгонопса - от фрагментов черепа, позвонков и ребер до очень хорошо сохранившейся бедренной кости.

Несмотря на это, образец был слишком фрагментарным, чтобы исследователи могли определить, относится ли он к известному виду горгонопсов или представляет собой совершенно новый вид. В результате образцу пока не присвоено видовое название.

Ранее ученые нашли в Британии окаменелости, которые сдвигают происхождение современных ящериц на 35 млн лет назад.

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