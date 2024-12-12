Новый вид, обнаруженный в известняке возрастом 400 миллионов лет в бассейне Джорджина в Квинсленде, является прорывом.

Археологи обнаружили окаменелость позвоночного возрастом 400 миллионов лет, которая может быть самой маленькой из когда-либо найденных в Квинсленде.

Palaeospondylus gunni, загадочное угреподобное существо из эпохи среднего девона, очаровывало ученых более века. Известный в основном по тысячам окаменелостей, найденных в карьере Ачаннарас, Шотландия, этот загадочный вид озадачил палеонтологов своей необычной анатомией и неопределенными эволюционными связями, пишет Interesting Engineering.

Отмечается, что открытие более древнего вида, Palaeospondylus australis, из раннедевонских пород в Австралии проливает новый свет на этот древний род. Исследование было опубликовано в журнале National Science Review.

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Новый вид, обнаруженный в известняке возрастом 400 миллионов лет в бассейне Джорджина в Квинсленде, является прорывом. В отличие от своего шотландского аналога, эти окаменелости сохранились в трех измерениях, что дает беспрецедентный вид на скелетную структуру существа. Палеонтолог Музея Квинсленда Кэрол Берроу сказала:

"Это замечательное дополнение к ископаемой летописи Квинсленда, находящееся на другом конце шкалы размеров по сравнению с доисторическими гигантами, такими как динозавры Rhoetosaurus и Australotitan cooperensis".

Что делает это открытие особенно захватывающим, так это связь между P. australis и шотландским P. gunni. Несмотря на то, что они разделены континентами и миллионами лет, эти виды имеют общую родословную, что намекает на глобальное распространение в девонский период.

Сложная структура австралийских окаменелостей, напоминающая соты, предполагает, что Palaeospondylus australis содержит важные подсказки о ранней эволюции позвоночных. Хотя его точная классификация остается неясной, исследователи полагают, что он сохранил многие личиночные черты и, вероятно, был дальним родственником современных акул.

"Открытие загадочного животного Palaeospondylus в раннем девоне Австралии указывает на вероятное всемирное распространение этой формы, учитывая, что Шотландия и восточная Австралия тогда, как и сейчас, находились на противоположных сторонах земного шара", - пояснили ученые.

Сохранившаяся мозговая коробка P. australis предоставила новые важные доказательства нейрокраниальных особенностей существа. Это побудило палеонтологов пересмотреть его эволюционное положение. Исследователи заявили:

"Наши новые доказательства нейрокраниальных особенностей Palaeospondylus добавляют важную, но противоречивую информацию о его родственных связях. Пока не появятся новые и более убедительные доказательства, Palaeospondylus можно рассматривать как педоморфного стволового челюстноротого, возможно, родственную группу Chondrichthyes, демонстрирующую мозаику признаков, присущих остеостракам и некоторым плакодермам, а также как хондрихтиям, так и остихтиям".

Отмечается, что открытие Palaeospondylus australis подчеркивает глубокие эволюционные связи между древними морскими экосистемами по всему миру. Замечательная сохранность этих окаменелостей предоставляет беспрецедентную возможность изучить этот загадочный род и его роль в ранней эволюции челюстных позвоночных.

"Этот прорыв в исследовании окаменелостей не только обогащает наше понимание древних австралийских экосистем, но и подчеркивает глобальные связи ранней жизни позвоночных на разных континентах", - добавили ученые.

Новости археологии

Исследователи обнаружили загадочную каменную скульптуру в форме черепахи в пещере Манот в регионе Галилея на севере Израиля. Размером около 20 см и весом 28 кг, предмет имеет характерные бороздки, похожие на естественные отметины на панцире черепахи.

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