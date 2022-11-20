Там пояснили, что одна из ключевых причин возвращения на Луну заключается в том, чтобы выяснить, есть ли вода на Южном полюсе спутника.

В NASA ожидают, что к концу этого десятилетия люди смогут жить на Луне продолжительное время. Речь идет, прежде всего, об ученых, которые будут исследовать спутник Земли.

Такой прогноз в комментарии BBC News озвучил представитель NASA Говард Ху, возглавляющий программу лунного космического корабля "Орион" (Orion).

По его словам, запуск ракеты Space Launch System 16 ноября, на вершине которой расположен "Орион", был историческим днем для полетов человека в космос. В то же время добавил, что для поддержки научных миссий понадобятся жилые помещения. Сейчас "Орион" находится на расстоянии около 134 тыс. км от Луны.

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"Это первый шаг, который мы делаем до долгосрочного исследования глубокого космоса не только для Соединенных Штатов, но и для всего мира. Мы работаем над устойчивой программой, и это транспортное средство, которое перевезет людей, которое снова высадит нас на Луну", - сказал представитель NASA.

Комментируя миссию, Ху сообщил, что все системы работают, а команда миссии готовится к следующему запуску двигателей "Ориона", чтобы вывести космический корабль на дальнюю орбиту Луны.

Он признался, что наблюдение за миссией с Земли действительно вызывает волнение и ощущение "Вау, мы возвращаемся на Луну". Как только безопасность компонентов и систем "Артемиды" будет проверена и доказана – планируется, что "люди будут жить на Луне в этом десятилетии", заявил Ху.

Также он пояснил, что одна из ключевых причин возвращения на Луну заключается в том, чтобы выяснить, есть ли вода на Южном полюсе спутника. Она может быть превращена в топливо для кораблей, которые могли бы лететь глубже в космос – например, на Марс.

"Мы будем отправлять людей на поверхность, и они будут жить на этой поверхности и заниматься наукой. Для нас действительно будет очень важно научиться немного выходить за пределы орбиты нашей Земли, а затем сделать большой шаг, когда мы пойдем на Марс", – пояснил Ху.

Исследование Луны человечеством

С середины 20 века несколько государств начали борьбу за покорение Луны.

Исследования спутника Земли с использованием космических аппаратов началось в сентябре 1959 года, когда советская автоматическая станция "Луна-2" совершила жесткую посадку на поверхность Луны. Одним из основных научных достижений миссии было прямое измерение солнечного ветра.

В июле 1969 года состоялась первая высадка человека на Луну – американский пилотируемый космический корабль серии "Аполлон" успешно приземлился на его поверхность, а первым человеком, ступившим на луну, стал Нил Армстронг. Также в миссии участвовали американцы Майкл Коллинз и Базз Олдрин. Именно с этого началось изучение Луны с его поверхности.

Всего с 1969 по 1972 годы в рамках американской программы "Аполлон" было выполнено 6 полетов с посадкой на Луне. С это время на поверхность спутника Земли высаживались 12 американских астронавтов.

С 1972 по 1976 годы на Луну летали советские и американские космические аппараты без членов экипажа на борту. Новые исследования Луны начались лишь в 1990 году, когда в гонку вклинилась Япония.

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