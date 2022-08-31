Миссия Artemis 1 — это первая миссия новой лунной программы NASA Artemis.

NASA планирует запустить свою лунную миссию Artemis 1 3 сентября, а не 1-2 сентября, как планировалось.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Так, в NASA объявили, что после того, как первая попытка запуска Artemis 1 29 августа была сорвана из-за технической проблемы, агентство нацелено устранить неисправности к 3 сентября и попробовать снова.

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"NASA нацелится на субботу, 3 сентября, в 14:17 по восточноевропейскому времени … для запуска Artemis 1, первого комплексного испытания космического корабля NASA Orion, ракеты Space Launch System (SLS) и наземных систем в Космическом центре Кеннеди во Флориде", – говорится в сообщении.

Как отмечает Space.com, в понедельник во время обратного отсчета члены команды Artemis 1 заметили, что один из четырех двигателей, приводящих в действие основную ступень SLS, не охлаждался до желаемой низкой температуры – около минус 250 градусов по Цельсию.

Команда Artemis 1 не смогла вовремя устранить проблему, поэтому попытка запуска была отменена. Но члены команды миссии думают, что теперь они справятся с проблемой. Они подозревают, что все из-за неисправного датчика температуры.

Замену датчика пока не рассматривают, поскольку это потребует это будет крайне затруднительным. Команда планирует внести некоторые коррективы в план обратного отсчета и продолжает анализ данных и составление сценариев, чтобы убедиться, что текущий подход действительно оправдан.

Журналисты отмечают, что даже если все технические анализы подтвердят успешную попытку запуска в субботу днем, нет никакой гарантии, что Artemis 1 сойдет с площадки в тот же день. В частности, может помешать погода.

Что известно о миссии Artemis 1 (Артемида-1)

Artemis 1 — это первая миссия программы NASA Artemis, целью которой является обеспечение устойчивого присутствия человека на Луне и вокруг нее к концу 2020-х годов.

Это также первый полет новой огромной ракеты NASA Space Launch System (SLS), которая отправит капсулу Orion без экипажа в долгое путешествие на лунную орбиту и обратно.

В рамках миссии Artemis 1 корабль Orion проведёт около 3 недель в космосе, включая 3 дня на ретроградной орбите Луны.

В последующей миссии Artemis 2 планируется совершить первый пилотируемый полёт Orion, а в рамках миссии Artemis 3 — высадку астронавтов на Луну.

Напомним, в рамках программы NASA Apollo (1961-1975) были совершены 6 успешных высадок астронавтов на Луну. Последняя – 50 лет назад, в 1972 году.

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