Чистая вода и политическая власть были неразрывно связаны, о чем свидетельствует то, что самые большие водоемы были построены возле дворцов и храмов.

Древние короли майя, возможно, подсказали современным людям, как справиться с водным кризисом.

Исследование установило, что древние люди использовали водные растения и цветы для фильтрации и очистки воды в водоемах, из которых они брали воду для своих потребностей, пишет Newsweek. При этом, ученые отметили, что современным людям есть чему поучиться у майя в борьбе с засухой, которая стала слишком распространенной в разных частях Земли.

Ученые отметили, что водяные лилии были ярким символом "классического царства майя". Они растут только в чистой воде, и их остатки были обнаружены в осадках нескольких водоемов майя. Это указывает не только на то, что их методы были эффективны, но и на шаги, которые они предпринимали, чтобы сохранить лилиям жизнь. Вероятно, майя использовали глину, чтобы предотвратить просачивание каких-либо загрязнений в водоемы и воздействие на лилии.

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В исследовании отмечается, что водоемы майя использовали более 1000 лет и они эффективно обеспечивали водой десятки тысяч людей даже в экстремально засушливые сезоны.

"Большинство крупных городов майя возникли в районах, где не хватало рек, но были хорошие сельскохозяйственные почвы", - сказала профессор антропологии Университета Иллинойса Урбана-Шампейн Лиза Лусеро. "Они компенсировали это строительством систем резервуаров, которые начинались с небольших, а затем росли в размерах и сложности. Водохранилища Тикаля могли вмещать более 900 тыс. куб м. воды", - привела пример ученая.

"Чистая вода и политическая власть были неразрывно связаны, о чем свидетельствует то, что самые большие водоемы были построены возле дворцов и храмов", - отметила Лусеро.

Главной задачей этой древней цивилизации было сохранить воду достаточно чистой для питья. Для этого майя использовали рогоз, осоку и тростник. Эти растения эффективно фильтровали воду и очищали ее от азота и фосфора.

Техника с использованием растений позволяла майя обеспечивать свое население водой до тех пор, пока их земли не охватила сильная засуха между 800 и 900 годами нашей эры, говорится в исследовании.

"Как и мы, майя также строили каналы и плотины для направления и орошения. Они даже были способны транспортировать воду на большие расстояния", - отметили ученые и добавили, что современный опыт хорошо бы сочетался с практикой майя, чтобы противостоять засухам.

Цивилизация майя

Цивилизация майя насчитывает почти 4 тыс. лет. Она охватывала территорию современного Белиза, Гватемалы, Гондураса, Сальвадора и некоторых районов Мексики. Ученые неустанно изучают эту цивилизацию и часто делат потрясающие открытия.

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