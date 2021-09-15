Особенно сильно в Instagram могут пострадать несовершеннолетние девочки.

В Facebook неоднократно получали свидетельства того, что мегапопулярная соцсеть Instagram причиняет вред несовершеннолетним пользователям.

Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на материал Wall Street Journal. В нем цитируются результаты исследований Facebook, которые призваны прояснить, как Instagram влияет на молодую пользовательскую базу. Такие исследования проводились по меньшей мере в последние три года.

В результате было установлено, что особенно сильно в Instagram могут пострадать несовершеннолетние девочки. В одной из внутренних презентаций Facebook говорится, что значительная доля подростков, озвучивающих суицидальные мысли, связывает это с Instagram (13% процентов – Великобритании, 6% - в США).

Кроме того, 32% девочек-подростков признались, что когда они испытывали душевный дискомфорт (в частности – комплексовали из-за своего тела), Instagram заставлял их чувствовать себя еще хуже. Страдают от соцсети и юноши. Согласно исследованию, 14% несовершеннолетних мальчиков в США заявили, что Instagram ухудшает их самочувствие.

В Facebook пришли к выводу, что Instagram не наносит вреда большинству подростков. Однако особенности этой соцсети, которые были определены как наиболее вредные, являются для нее важнейшими.

В частности Instagram подталкивает пользователей к просмотру потенциально вредного контента и вызывает привыкание.

Высшее руководство Facebook осведомлено о проблеме, о ней докладывали Марку Цукербергу. Утверждается, что интернет-гигант работает над решением проблемы, но не в ущерб привлекательности Instagram. В частности, разрабатывается версия соцсети для детей младше 13 лет.

Молодая аудитория стала ключом к успеху Instagram. Более 40% пользователей соцсети – люди младше 22 лет.

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Напомним, руководство компании Instagram намерено изменить правила относительно страниц подростков, чтобы сделать одноименную соцсеть для них безопаснее.

Во-первых, новые аккаунты детей до 16 лет хотят сделать закрытыми по умолчанию, а уже зарегистрированные подростки получат предложение ограничить доступ к своей странице.

Во-вторых, новый алгоритм определит "потенциально подозрительные" аккаунты взрослых и помешает им взаимодействовать с учетными записями молодых людей. Под "потенциально подозрительных" подпадут недавно заблокированные пользователи или те, на кого поступали жалобы от подростков.

В-третьих, планируется введение таргетированной рекламы для несовершеннолетних пользователей. Причем это коснется не только Instagram, а и соцсети Facebook и мессенджера Messenger.

Автор: Дмитрий Захаров