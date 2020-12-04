В лесах Амазонки нашли десятки тысяч рисунков ледникового периода. Им более 12,5 тысяч лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Как отмечается, на стене протяженностью в 10 км изображены люди и животные.
Само открытие еще в прошлом году сделали колумбийские и британские археологи. Однако до сих пор держали его в тайне. А все потому, что один из британских телеканалов снимал о них специальный сериал.
Исследователи уверяют, что благодаря этой находке человечество сможет заглянуть глубже в повседневную жизнь древней цивилизации. На изучение рисунков может уйти не один десяток лет.
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