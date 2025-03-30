В компании утверждают, что Jetson - это гоночная машина "Формулы-1" для неба.

Недавно первый серийный летающий автомобиль шведской компании Jetson ONE, который получил название SN1, успешно совершил свой первый полет и приземлился. Об этом сообщает InterestingEngineering.

В компании рассказали, что SN1 является надежным началом для выпуска первых серийных моделей Jetson ONE.

"Волнение нашего сообщества было невероятным, и мы возвращаемся с хорошими новостями. Ваш энтузиазм вдохновляет нас двигаться вперед на полной скорости, ведь серийное производство уже стартует", - говорится в заявлении компании.

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Отмечается, что одного заряда Jetson ONE хватает на 20 минут полета, а максимальный вес пилота - до 95 килограммов.

Летающий автомобиль оснащен бесщеточным электродвигателем высокой производительности и развивает максимальную скорость 101 км/ч. Транспортное средство изготовлено из алюминиевого шасси, а также карбоновых элементов, благодаря чему оно легкое и удобное в управлении. Аппарат имеет восемь мощных двигателей, приводящих в движение такое же количество пропеллеров.

В компании утверждают, что Jetson - это гоночная машина "Формулы-1" для неба. Также там рассказали, что все началось в небольшой квартире в Польше, где основатель Томаш Патан создал первый прототип Jetson.

"Идея сделать мечту о полете доступной для всех привлекла таланты со всего мира, которые взяли на себя задачу переосмыслить воздушную мобильность и создать что-то такое захватывающее и революционное", - отметили в компании.

Jetson ONE оснащен автоматической системой посадки, работающей на основе радарных сенсоров, а также резервной аккумуляторной системой, которая обеспечивает дополнительную безопасность. Уровень защиты пилота в чрезвычайных ситуациях повышает быстродействующий баллистический парашют.

Издание пишет, что Jetson ONE может продолжать полет, даже если один двигатель выйдет из строя, ведь есть автоматическая функция приземления и несколько систем безопасности для защиты пилота.

Ранее УНИАН рассказывал, что в Китае создали устройство, которое может заряжать электрокары всего за 5 минут. Китайская компания BYD представила новую систему для электрических авто, которая позволяет заряжать их почти так же быстро, как заправлять обычные бензиновые автомобили. Пиковая скорость зарядки 1000 кВт позволяет за пять минут зарядить электромобиль на 400 км. Это примерно вдвое быстрее показателей, которые демонстрируют новейшие суперзарядные устройства конкурентов.

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