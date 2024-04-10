Хиггс известен тем, что предсказал существование одной из элементарных частиц - бозона - за 48 лет до его открытия.

Умер один из самых авторитетных физиков в мире и лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс. Ученому было 94 года. Хиггс предсказал существование одной из элементарных частиц - бозона - за 48 лет до его открытия, который в итоге назвали в его честь.

О смерти Хиггса сообщили в Эдинбургском университете, где он работал. "Профессор Питер Хиггс скончался в возрасте 94 лет. Он мирно ушел из жизни у себя дома, после непродолжительной болезни", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

В сообщении университета сказано, что видение и воображение гениального ученого "обогатили наши знания об окружающем нас мире".

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Свои главные работы профессор Хиггс написал еще 50 лет назад. Он пытался объяснить, почему элементарные частицы, из которых состоит Вселенная, имеют массу. В 2012 году ученые использовали Большой адронный коллайдер Европейской организации ядерных исследований и наконец выявили эту частицу, и назвали в честь автора, бозоном Хиггса.

В 2013 году революционная работа Хиггса, связывающая различные силы Вселенной воедино при помощи частицы, переносящей массу, удостоилась Нобелевской премии по физике.

Коллеги ученого рассказали, что в жизни он был застенчивым и избегал внимания прессы. Когда его объявили лауреатом Нобелевской премии, он прослезился, но сказал журналистам так: "Очень приятно иногда оказываться правым".

Нобелевские лауреаты

29 марта умер лауреат Нобелевской премии по экономике, израильско-американский психолог и экономист Даниэль Канеман. О смерти ученого сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман. Однако она не уточнила обстоятельств и места кончины Канемана, которому было 90 лет

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