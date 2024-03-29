Умер лауреат Нобелевской премии по экономике, израильско-американский психолог и экономист Даниэль Канеман.

О смерти ученого сообщила его приемная дочь Дебора Трейсман. Однако она не уточнила обстоятельств и места кончины Канемана, которому было 90 лет, написало издание The Washington Post.

Кто такой Канеман

Канеман был одним из основоположников поведенческой экономики - направления, которое изучает влияние социальных, когнитивных, эмоциональных и дугих факторов на принятие людьми тех или иных экономических решений.

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В 2002 году ученый получил Нобелевскую премию по экономике "за применение психологической методики в экономической науке, в особенности - при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности".

Канеман был женат на знаменитой исследовательнице внимания и памяти Энн Трисман.

В 2001 году он стал членом Национальной академии наук США.

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