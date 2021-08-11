С 2013 года ракета-носитель "Антарес" осуществила уже 15 стартов, 14 из которых – успешные.

Украинско-американская ракета-носитель среднего класса Antares ("Антарес") вывела на орбиту автоматический грузовой транспортный корабль Cygnus, на борту которого 3724 кг полезного груза NASA для Международной космической станции (МКС).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

"11 августа в 01 часов 01 минуты по киевскому времени из Центра космических полетов на острове Уоллопс (штат Вирджиния, США) состоялся второй успешный пуск ракеты-носителя среднего класса "Антарес", первая ступень которой изготовлена в Украине по заказу корпорации Northrop Grumman", - говорится в сообщении.

В Минстратегпроме напоминают, что разработчиком основной конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares выступило КБ "Южное", изготовило ее ВО ПМЗ совместно с украинскими предприятиями "Хартрон-АРКОС" (Харьков), "Киевприбор" (Киев), "Хартрон-ЮКОМ" (Запорожье), "ЧЕЗАРА", "РАПИД" (Чернигов) и другими.

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Вице-премьер-министр – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский отметил, что с 2013 года ракета-носитель "Антарес" осуществила уже 15 стартов, 14 из которых – успешные.

"Проект "Антарес" - это один из ярких примеров успешного сотрудничества украинских и американских инженеров, которым удалось в короткие сроки создать надежную ракету-носитель для доставки полезного груза на МКС", – сказал министр.

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Автор: Екатерина Гирнык