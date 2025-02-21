Известно, что в начале этой недели шансы столкновения астероида с Землей достигли рекордного уровня.

Астероид, о котором говорил весь мир из-за угрозы потенциальной катастрофы при столкновении с Землей, на самом деле пролетит мимо нашей планеты. Об этом свидетельствуют последние расчеты ученых, пишет The Independent.

Речь идет об астероиде 2024 YR4, который недавно пролетел мимо Земли и вернется обратно в 2032 году.

"Любое столкновение будет локальным, в отличие от тотальной катастрофы, которая, например, уничтожила динозавров. Но оно все равно может быть катастрофическим: потенциальный путь астероида пересекает многие крупнейшие города мира и может вызвать "серьезные взрывные повреждения" на расстоянии до 30 миль (почти 50 км - УНИАН) от места падения", - подчеркивают в материале.

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В последние недели возможность такого столкновения росла. В частности, в начале этой недели шансы достигли рекордного уровня. В NASA отметили, что вероятность столкновения составляет 3,1%, что является самым высоким показателем, который когда-либо был зафиксирован для объектов такого размера.

Однако за последние дни эти шансы снизились и равны почти нулю, информирует Европейское космическое агентство. Там добавили, что вероятность столкновения сейчас составляет лишь 0,16 процента и, скорее всего, снизится еще больше.

"Благодаря новым наблюдениям Земля сейчас находится на краю нашего "окна неопределенности" Если эта тенденция сохранится, риск может вскоре достичь 0%", - говорится в последнем сообщении агентства.

Из-за того, что астрономы проводят еще больше исследований, они могут лучше предсказать путь, который может пройти космические камни, когда они падают во Вселенной.

"Все еще существует определенная вероятность того, что астероид столкнется не с Землей, а с Луной. На самом деле эти шансы, похоже, выросли, и теперь составляют 1,2%", - подытожили в The Independent.

Угроза астероида для Земли - что известно

Ранее ученые заявили, что астероид 2024 YR4 размером с Пизанскую башню угрожает Земле. По их словам, диаметр этого небесного тела составляет около 54 метров, что сопоставимо с Пизанской башней. Предварительно ученые оценивали, что мощность вероятного удара составит 8 мегатонн, что в 500 раз превышает энергию взрыва атомной бомбы в Хиросиме 1945 года.

В то же время исследователи заверили, что вероятность столкновения ничтожно мала. Шанс того, что гигант пролетит мимо - 96,9%.

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