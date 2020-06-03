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Ученые пересадили крысам искусственно выращенную мини-печень из клеток человека (фото)

15:33, 03 июня 2020
Наука и IT
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Для выращивания мини-печени ученые взяли клетки кожи человека и вернули их в состояние стволовых / sciencealert.com

Об этом сообщает Science alert.

Эксперимент может заложить основу для будущих методов лечения терминальной печеночной недостаточности – болезни, которая ежегодно уносит жизни почти 40 тысяч американцев. Кроме того, метод может стать альтернативой обычной дорогостоящей операции по пересадке печени с донором.

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Также метод могут использовать при нарушениях функции печени у пациентов, продление жизни людей, пока они находятся в списке тех, кто ожидает на жизненно важные органы и тому подобное.

Для выращивания мини-печени ученые взяли клетки кожи человека, взятые у добровольцев, и вернули их в состояние стволовых, из которых можно получить другие клетки.

Затем исследователи индуцировали дифференцировку в клетках с помощью гормонов и других химических веществ, заставив их становиться клетками печени.

Миниатюрные аналоги авторам эксперимента удалось вырастить всего за несколько недель, хотя обычно похожие процедуры продолжаются более двух лет.

При пересадке 5 крысам мини-печень оказалась функциональной. Через четыре дня исследования показали, что искусственные органы секретируют желчные кислоты и мочу; белки печени человека в крови грызунов были еще одним свидетельством работы органов.

Впрочем, ученые подчеркивают, что эксперимент до сих пор не лишен ошибок. Это подтверждает плохое кровообращение в дополнении с тромбозом и ишемией.

Как сообщал УНИАН, ученые аналитической группы SURGE опубликовали масштабный обзор, в котором собраны данные 172 исследований по распространению коронавирусной инфекции.

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