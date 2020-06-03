Ученые пересадили крысам искусственно выращенную мини-печень из клеток человека (фото)

Миниатюрные аналоги авторам эксперимента удалось вырастить всего за несколько недель, хотя обычно похожие процедуры продолжаются более двух лет.

Ученые успешно пересадили крысам искусственно выращенную печень из перепрограммированных клеток кожи человека.

Об этом сообщает Science alert.

Эксперимент может заложить основу для будущих методов лечения терминальной печеночной недостаточности – болезни, которая ежегодно уносит жизни почти 40 тысяч американцев. Кроме того, метод может стать альтернативой обычной дорогостоящей операции по пересадке печени с донором.

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Также метод могут использовать при нарушениях функции печени у пациентов, продление жизни людей, пока они находятся в списке тех, кто ожидает на жизненно важные органы и тому подобное.

Для выращивания мини-печени ученые взяли клетки кожи человека, взятые у добровольцев, и вернули их в состояние стволовых, из которых можно получить другие клетки.

Затем исследователи индуцировали дифференцировку в клетках с помощью гормонов и других химических веществ, заставив их становиться клетками печени.

Миниатюрные аналоги авторам эксперимента удалось вырастить всего за несколько недель, хотя обычно похожие процедуры продолжаются более двух лет.

При пересадке 5 крысам мини-печень оказалась функциональной. Через четыре дня исследования показали, что искусственные органы секретируют желчные кислоты и мочу; белки печени человека в крови грызунов были еще одним свидетельством работы органов.

Впрочем, ученые подчеркивают, что эксперимент до сих пор не лишен ошибок. Это подтверждает плохое кровообращение в дополнении с тромбозом и ишемией.

Как сообщал УНИАН, ученые аналитической группы SURGE опубликовали масштабный обзор, в котором собраны данные 172 исследований по распространению коронавирусной инфекции.

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