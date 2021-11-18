Выяснилось, что череп принадлежал зараженной женщине.

В США исследовали 200-летний череп со следами проказы. Его нашли в 2003 году на необитаемом острове Пти Мюстик в Карибском море.

Исследование проводили ученые из Орегонского университета, пишет Phys.org.

Радиоуглеродный анализ показал, что черепу около 200 лет. Судя по всему, он принадлежал зараженной женщине 20–25 лет, умершей в конце XVIII − начале XIX века. На черепе выявили характерные для проказы деформации в области носа и верхней челюсти.

Остров, на котором нашли череп, относится к территории Сент-Винсента и Гренадин. В XVII-XVIII его контролировали то Франция, то Великобритания.

Читайте такжеУченые сделали неожиданное открытие о сексе на пляжеНа данный момент остров необитаем. По архивным записям, в начале 1800-х годов там мог находиться лепрозорий для больных проказой, которых ссылали, чтобы не допустить распространения инфекции.

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Автор: Катерина Шварц