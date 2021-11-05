Останки принадлежат раненым военнослужащим, которые умерли в госпитале, у некоторых есть следы ампутации.

В Днепре во время раскопок в парке Памяти и Примирения обнаружили останки 17 военнослужащих вермахта. Их захоронили в период между 1941-м и 1943-м годами.

Как пишет Відкритий, эксгумация останков покойных военных гитлеровской армии началась 3 ноября.

"Все 17 извлеченных останков принадлежат раненым, которые умерли в госпитале. У некоторых есть следы ампутации. Хоронили военных с жетонами, на котором указан род войск. По нему можно установить личность умершего. Сопутствующих предметов с солдатами и офицерами нет. Их хоронили не в гробах, а в простынях", – говорится в сообщении.

Эксгумированные останки передадут на исследование специалистов.

Отмечается, что работы ведутся по согласованию с Министерством культуры и информации, Днепровским горсоветом в рамках украино-немецких межправительственных договоренностей.

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Автор: Катерина Шварц