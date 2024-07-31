Предполагается, что "лунное биохранилище" сбережет образцы наиболее исчезающих видов.

Ученые предложили спасти жизнь на Земле, сохранив ее на Луне в современном Ноевом ковчеге космической эры, пишет Newsweek со ссылкой на статью в журнале BioScience.

Отмечается, что это "лунное биохранилище" могло бы сберечь криоконсервированные образцы наиболее исчезающих видов на Земле, чтобы защитить их биоразнообразие.

Образцы будут защищены от земных проблем: от стихийных бедствий и изменения климата до геополитических конфликтов, поскольку они будут находиться далеко на Луне.

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Это необычное решение было предложено исследователями из Смитсоновского национального зоопарка и института природоохранной биологии.

"Из-за множества антропогенных факторов значительная часть видов и экосистем сталкивается с угрозами дестабилизации и исчезновения, которые ускоряются быстрее, чем наша способность сохранять эти виды в их естественной среде", - заявили исследователи.

Они предлагают хранить криоконсервированные образцы кожи животных и клетки фибробластов.

Криоконсервация - это процесс, используемый для сохранения клеток, тканей или целых организмов путем их охлаждения до очень низких температур. Перед замораживанием биологические материалы обрабатывают криопротекторами - веществами, защищающими клетки от повреждений в процессе замораживания. Затем материал медленно охлаждают до чрезвычайно низкой температуры, что помогает предотвратить образование кристаллов льда, которые могут повредить клеточные структуры.

Ученые считают, что Луна является идеальным местом для хранения этих материалов, поскольку в некоторых регионах вблизи полюсов очень холодно. По их мнению, это может позволить использовать меньше энергии для сохранения образцов и меньше вмешательства человека.

Указывается, что более 45 300 видов во всем мире находятся под угрозой исчезновения, что составляет 28% от всех 163 040 известных и изученных видов.

Напомним, ранее УНИАН писал, что на Луне произошло глобальное "магматическое событие".

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